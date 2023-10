Aperto il cantiere per il polo dell'infanzia: mille metri quadrati per accogliere 140 bambini

Cantiere aperto da ieri, lunedì 2 ottobre, per la realizzazione del polo per l’infanzia di Cerciabella, a Cisterna. Il nuovo polo sarà un sistema integrato educativo che accoglierà all'interno di un unico plesso scolastico bambine e bambini da 0 a 6 anni. La struttura, che sarà realizzata entro il 2025, occupa un lotto di proprietà comunale di 6.500 mq, accessibile da via Sandro Pertini, e prevede la costruzione di due corpi di fabbrica connessi tra loro da uno spazio collettivo in cui saranno condivisi servizi e risorse: uno destinato all’asilo nido, che conterà tre sezioni) e l’altro alla scuola materna (tre sezioni). In tutto il polo conterà una superficie coperta di circa 1.000 metri quadrati e potrà accogliere complessivamente 140 bambini.

Nell'occasione dell'apertura dei cantieri erano presenti il sindaco Valentino Mantini, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli, il Rup comunale Paolo Valeri, la progettista e direttrice dei lavori Laura Trasolini, il coordinatore della sicurezza Gianni Antonnicola, i rappresentanti della ditta appaltatrice 3 DI S.P.A. di Ardea. Si tratta di un'opera finanziata che rientra nei progetti del Pnrr, missione 4 "Piano asili e scuole dell’infanzia” di cui il Comune di Cisterna è risultato ammesso a finanziamento con un importo complessivo di 2.750.000 euro, il più consistente in provincia di Latina in questo ambito.

“Prendono forma e sostanza i progetti elaborati dal Comune di Cisterna presentati e finanziati dai fondi del Pnrr – affermano il sindaco Mantini e l’assessore Santilli -. Ringraziamo i funzionari dell’area tecnica per l’eccellente lavoro svolto così da poter ricevere dal Ministero il finanziamento più consistente in provincia di Latina. Il polo per l’Infanzia sarà una struttura moderna funzionale che accrescerà i servizi per la famiglia dando a Cisterna il suo secondo asilo nido comunale, nonché incentiverà la riqualificazione dell’area che si trova intorno”.