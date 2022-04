Cento anni per Laura Schiboni: gli auguri del Comune di Cisterna

È nata il 1° aprile del 1922 e ieri ha festeggiato il suo secolo di vita. Laura Schiboni ha soffiato sulle candeline in compagnia dei figli, dei sei nipoti e dei quattordici pronipoti.Lal vicesindaca di Cisterna Maria Innamorato ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale porgendole in omaggio una pergamena a firma del sindaco Mantini e l'evento è stato immortalato con qualche scatto fotografico.

Originaria di Pastena, all’età di 9 anni Laura si è stabilita con la propria famiglia a Cisterna, in località 17 Rubbia. Sin da piccola andava a cavallo e ha sempre mostrato un carattere forte e determinato. I suoi occhi hanno visto la guerra e ha dovuto lasciare la propria casa per trovare riparo due anni in Calabria, prima di poter rientrare finalmente a Cisterna. Qui conosce Francesco Meloni, tornato anche lui a casa dopo aver trascorso all’estero circa cinque anni come combattente e poi prigioniero di guerra, e nel 1947 i due si sposano. Dalla loro unione nascono Domenico, Rossano e Massimo.