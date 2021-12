Controlli sul Super green pass, l'appello del sindaco Mantini: "L'8 dicembre un banco di prova, osserviamo le regole"

Da oggi, 6 dicembre, e fino al 15 gennaio entra in vigore in tutta Italia la certificazione verde rafforzata, nota come Super Green Pass, e scattano anche a Cisterna i controlli delle forze dell'ordine e della polizia locale, come stabilito in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e nel tavolo tecnico svolto in prefettura.

“Invito tutti – dichiara il sindaco Valentino Mantini – a rispettare in maniera puntuale le disposizioni del Ministero della Salute e a tenere sempre alta l’attenzione. Come concordato con il prefetto e il questore, i comportamenti che verranno adottati in occasione della prima importante festività natalizia, quella dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, saranno un importante banco di prova sul rispetto dei corretti comportamenti da tenere". Anche a Cisterna, come nel resto della provincia, i controlli riguarderanno attività di ristorazione, bar e pub, esercizi commerciali, sale da gioco e scommesse, ma anche forme di assembramento e fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

"Non si tratta di azioni repressive e immediatamente sanzionatorie - continua il sindaco - ma di uno stimolo ad adottare una condotta rispettosa della propria salute e quella degli altri, nel comune intento di evitare il dilagare della cosiddetta quarta ondata Covid. Poter trascorrere un Natale sereno e insieme alla persone care, dunque, dipende soprattutto da noi, dal senso di responsabilità di ciascuno”.