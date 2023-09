In arrivo due strutture sanitarie destinate a ospitare disabili gravi e anziani fragili

È stata pubblicato l'avviso che prevede di co-progettare con il Terzo Settore la gestione delle strutture del Distretto Socio Sanitario LT1 una casa famiglia per disabili gravi ‘Casa dei Lillà’, sita nel comune di Cisterna di Latina, e un centro del sollievo per anziani fragili ‘Gaspare Bruschini’, sito nel comune di Cori.

In particolare la struttura residenziale per disabili ‘Casa dei Lillà’, ad alta intensità assistenziale per disabili gravi non autosufficienti e/o non autonomi, con insufficiente o assente sostegno familiare, costituisce un'alternativa all'istituzionalizzazione e può accogliere un numero di disabili fino ad un massimo di 8 considerando la previsione di 1 posto adibito esclusivamente ad accessi in emergenza. La struttura semiresidenziale per anziani fragili Gaspare Bruschini’ finalizzata ad affiancare il ruolo di cura della famiglia e/o di sostituire i membri della famiglia, su cui gravano le responsabilità di accudimento durante l'orario di lavoro ha come finalità l'inclusione sociale dell'anziano e il sostegno alla famiglia costituendo un luogo alternativo all'istituzionalizzazione.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti nel bando, potranno manifestare il proprio interesse presentando istanza di partecipazione esclusivamente tramite la PEC ufficiodipiano@pec.comune.aprilia.lt.it entro le ore 18 del giorno 20.09.2023 Le attività saranno svolte presso la Casa dei Lilla sita in località Flora, Via Flora 31-33 a Cisterna e presso il Centro del sollievo Gaspare Bruschini nell'ospedale sito in sito in via Marconi a Cori. La durata di validità della Convenzione prevista in seguito all'istruttoria di coprogettazione è di 12 mesi e sarà oggetto di periodica riprogrammazione fino a dicembre 2025, in presenza di ulteriori eventuali risorse da poter impiegare nella realizzazione degli interventi.