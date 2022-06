Cisterna: Corso pedonale per i weekend d’estate. La sera musica, spettacoli e negozi aperti

Cisterna si prepara a vivere al meglio la stagione estiva. Dal 17 giugno al 28 agosto nel fine settimana - dal vennero alla domenica - il tratto centrale di corso della Repubblica diverrà un’isola pedonale per passeggiare e sostare in tutta tranquillità dalle 20 alle 24. Il tratto interessato è quello compreso tra l’intersezione con via A. Manzoni/via G. Rossini e l’intersezione con piazza C. Battisti, sul quale sono stati disposti il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. “Con l’occasione - spiegano dal Comune - i negozi potranno rimanere aperti fino alle 24 e potranno tenersi attività di intrattenimento, come esibizioni dal vivo o diffusione di musica che animeranno la città e potranno attrarre clienti e visitatori”.

Per questo è stata emessa l’apposita ordinanza che disciplina gli orari di svolgimento delle attività di spettacolo e intrattenimento musicale su aree pubbliche e nei pubblici esercizi. Nello specifico si potranno svolgere manifestazioni come musica dal vivo, piano bar, concertini e diffusione sonora, sia all’interno che all’esterno del locale, previa presentazione della Scia attestante il rispetto della normativa sull’inquinamento acustico, dal 1° giugno al 30 settembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 all’1 del giorno successivo; mentre nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 00.30 del giorno successivo.

Per i parchi giochi, luna park e similari, le emissioni sonore sono consentite fino alle 24.00.

“La musica o altro tipo di emissioni sonore - precisano dal Comune - non devono causare disturbo alla quiete pubblica ed il rumore prodotto dall’attività non deve superare i limiti previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 13/12/2005). Gli orari stabiliti possono subire restrizioni, anche soltanto per uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica. È comunque possibile autorizzare, in via straordinaria e su specifica richiesta motivata, spettacoli e intrattenimenti musicali oltre gli orari individuati e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico”.

“Con l’arrivo dell’estate e l’allentamento della morsa del Covid, torna la voglia di stare all’aperto, socializzare e divertirsi – affermano il sindaco Valentino Mantini insieme all’assessore al Commercio Emiliano Cerro e la delegata al Turismo ed Eventi Aura Contarino -. La pedonalizzazione del corso è non soltanto un’occasione per trascorrere serenamente le ore serali del fine settimana, ma anche un’opportunità economica per i nostri esercenti. Questi però non devono incidere negativamente sul diritto al riposo dei residenti, né creare situazione di invivibilità o degrado nelle aree interessate, con conseguenti problemi di ordine pubblico. L’ordinanza ha, dunque, proprio l’intento di garantire un’estate piacevole tutelando la quiete e la salute di tutti».

Per i trasgressori è prevista una multa variabile da 2mila a 20mila euro.