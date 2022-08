Ferragosto e Festa di San Rocco, come cambia la viabilità a Cisterna: tutte le strade chiuse

Sono tanti gli appuntamenti a Cisterna in questo lungo fine settimana di Ferragosto; appuntamenti che rientrano nel cartellone estivo organizzato dal Comune che si concentrano nel cuore della città. Modifiche sono state disposte alla viabilità proprio per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutti gli eventi da sabato 13 agosto e fino a martedì 16 agosto quando la città si animerà con le iniziate per la Festa del Patrono San Rocco.

Questo il prospetto della regolamentazione viaria:

- piazza 19 marzo area antistante le banche: divieto di transito e di sosta, rimozione forzata

dalle 07.00 del 13/08 alle 01.30 del 17/08;

- via S. Rocco: divieto di transito dalle 18 alle 24 dei giorni 13 e 14 agosto, dalle 18 del 15 agosto all’1.30 del 16 agosto e allo stesso orario tra il 16 e il 17 agosto;

dalle 18.00 del 16/08 alle 01.30 del 17/08

- corso della Repubblica (nel tratto compreso dall’intersezione con Via Roma/Via Alighieri fino all’intersezione con via Rossini/via Manzoni): divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 18 alle 21:30 del giorno di Ferragosto e comunque fino al termine della processione

- via Verdi: divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 18 alle 21:30 del 15 agosto e comunque fino al termine della processione

- corso della Repubblica dall’intersezione con via A. Manzoni/via G. Rossini all’intersezione con piazza C. Battisti: divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 18 del 15 agosto alle 01:30 del giorno successivo e nello stesso orario tra il 16 e il 17 agosto

- via Cairoli nel tratto dall’intersezione con via Primo Maggio all’intersezione con largo Pellico e e Largo Pellico ivi compreso il tratto di strada verso P.zza Cinque Giornate: divieto di transito dal 09 al 21 agosto tutti i giorni dalle 20 alle ore 24, divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 18 alle 24 del 14 agosto e dalle 18 all’1.30 sia tra il 15 e il 16 agosto che tra il 16 e il 17 agosto;

- parcheggio via Carducci - Area concerti (davanti Palazzo dei Servizi) e via San Pasquale: divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 18 alle 24 dal 10 al 14 agosto e dalle 16 del 15 agosto all’1.30 del 17 agosto

- piazza Caetani e via Carducci: divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 18 all’1.30 sia tra il 15 e il 16 agosto che tra il 16 e il 17 agosto

via Quasimodo, via Manzoni, via Zanella, via Porta Agrippina, via Ugo Bassi: divieto di transito (eccetto residenti) dalle 18 del 16 agosto all’1.30 del 17 agosto

- piazza caduti in Guerra: divieto di transito e di sosta, rimozione forzata dalle 00.00 del 15 agosto alle 24 del 16 agosto;

piazza SS Pietro e Paolo: divieto di sosta, rimozione forzata dalle 18 alle 24 dei giorni 14-15-16 agosto.

Nei gironi del 15 e 16 agosto parcheggio consigliato presso l’area mercato di via delle Province, facilmente raggiungibile il centro cittadino attraversando il sottopassaggio della stazione ferroviaria.