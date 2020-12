Cisterna, il sindaco: “Amadeus non conosce il Giardino di Ninfa. Lo invito a visitarlo”

“Amadeus non conosce il Giardino di Ninfa, lo invito a visitarlo”: a parlare è il sindaco di Cisterna Mauro Carturan dopo la puntata della trasmissione de “I soliti ignoti – il ritorno” andata in onda ieri sera su Rai1.

“E’ il giardino più bello e romantico al mondo, meta ogni anno di oltre 50mila visitatori tra cui Chiara Ferragni, Fedez, la Regina d’Inghilterra, Lady D, tanti letterati ed artisti (recentemente il pianista Stefano Bollani) e location per gli spot della Gucci e della Dior, ciò nonostante - dichiarano dal Comune attraverso un comunicato - il noto presentatore Amadeus ne ignora l’esistenza e soprattutto dove si trova”.

Oggi il sindaco Mauro Carturan ha inviato una nota alla redazione del programma rivolgendosi direttamente al conduttore Amadeus. “Apprezzo molto la cordialità e l’eleganza con cui si rapporta con il pubblico e soprattutto la grande professionalità che dimostra senza mai ostentarla - scrive Carturan -. E’ per questo che come sindaco di Cisterna di Latina, oltre che come personale estimatore, le segnalo che nella puntata di ieri è stata ospite la giovane Francesca la quale, alla sua domanda dove si trovasse il Giardino di Ninfa, ha risposto, evidentemente colta dall’emozione, nel comune di Sermoneta. Ninfa, perfetto connubio tra Uomo e Natura, però si trova senza dubbio nel comune di Cisterna di Latina e la invito a conoscerlo personalmente come mio gradito ospite. Come periodo di visita le suggerisco la primavera, vera esplosione di colori, profumi ed emozioni, per intanto è gradita una rettifica in una prossima puntata de ‘I soliti ignoti – il ritorno’”.

Cisterna è stata comunque tra i protagonisti ieri sera della nota trasmissione della prima rete Rai grazie ad Emanuel Capogna, 31enne ballerino cisternese, uno degli "ignoti" della puntata che si è anche esibito in una performance di flamenco.