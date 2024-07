Cisterna, più servizi per contrastare la violenza sulle donne

Si rafforzano i servizi per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza contro le donne e i minori a Cisterna. Su richiesta dell’amministrazione comunale si è riunito il tavolo tecnico del Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete al fine di avviare il processo di programmazione e progettazione concreta di azioni necessarie a contrastare appunto la violenza di genere.

“Dal prossimo 8 luglio – ha spiegato l’assessora al welfare, servizi sociali e scuola Stefania Krilic – il Centro Antiviolenza, sportello distrettuale gestito dall’APS Centro Donna Lilith, effettuerà due aperture nel Comune di Cisterna, il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso il Palazzo dei Servizi di Cisterna, ufficio ex UMA piano seminterrato con entrata anche da via Giosuè Carducci. Il numero di reperibilità anche per prendere un appuntamento è 328.7774577. Abbiamo avuto un confronto molto proficuo con tutti gli operatori intervenuti grazie ad un reciproco scambio di informazioni. Ora, sarà cura dei nostri Servizi calendarizzare gli incontri perché l’ascolto e la partecipazione diventi una prassi consolidata ed un punto di riferimento per chi vive situazioni di violenza domestica e di genere. Ringrazio l’assessora alle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni Maria Innamorato per il lavoro svolto fino ad ora su questa importante tematica”.

Per qualsiasi emergenza è possibile contattare il Pronto Intervento Sociale (PIS) al numero verde 800.661155 che attiva la procedura necessaria per la verifica del rischio e l’eventuale messa in protezione della vittima.

Fondamentale segnalare il numero 1522 – numero antiviolenza e stalking – del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco.