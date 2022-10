A Cisterna partono i lavori per il prolungamento del marciapiede in via delle Province e Cerciabella

E' in corso a Cisterna la realizzazione della prima porzione di lavori sui marciapiedi in zone residenziali limitrofe al centro urbano. In tutto si tratta di tre porzioni finanziate con i fondi del decreto 14.01.2022 del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha assegnato per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Il primo intervento riguarda il tratto di via delle Province compreso tra l’area parcheggio antistante il mercato settimanale e la rotatoria con via Bari. È già partito il tombinamento della scolina con la realizzazione di un marciapiede predisposto ad accogliere l’illuminazione pubblica, con pavimentazione in betonelle e ciglio in travertino bianco così da dare continuità estetica con il marciapiede già esistente. La seconda porzione interesserà sempre via delle Province ma nel tratto compreso tra via Frosinone e il civico 6 (Gruppo Gesa). La terza e ultima riguarderà infine la località Cerciabella, e precisamente il lato sinistro della strada Provinciale per Latina con la prosecuzione del marciapiede dall’ex caseificio alle abitazioni che lo seguono.

"Si tratta di piccoli ma significativi interventi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli – che migliorano l’arredo urbano e tutelano la sicurezza dei pedoni in zone non strettamente centrali ma residenziali e dotate di servizi, come le scuole, il mercato, gli impianti sportivi o le attività commerciali. Per realizzarli usufruiamo dei fondi ministeriali pari a euro 125mila per il 2022 e di euro 62.500 per il 2023 con i quali potremo realizzare altre piccole opere".