Le luminarie natalizie di Cisterna sono tra le dieci più belle nel Lazio

Le luminarie natalizie di Cisterna sono tra le 10 più belle del Lazio. A decretarlo è stato un concorso indetto dall’Anci Lazio a cui durante le ultime festività natalizie hanno partecipato più di 50 comuni di tutta la regione. Nei giorni scorsi nella Sala degli Specchi del palazzo comunale di Frascati c’è stata la cerimonia di consegna dei premi e degli attestati ai comuni risultati tra i dieci più votati nel concorso “Accendi il tuo comune”.

Erano presenti il presidente Riccardo Varone, il delegato alla Comunicazione, Manuel Magliocchetti e il segretario generale, Giuseppe De Righi, dell’Anci Lazio, e i rappresentanti dei dieci comuni risultati vincitori.

L’iniziativa è stata indetta lo scorso dicembre, e invitava i comuni di tutto il Lazio a inviare una foto delle luminarie e degli addobbi natalizi ad Anci Lazio che dava la possibilità di farli votare sulla propria pagina Facebook. Hanno partecipato, come detto, oltre 50 comuni e a totalizzare il maggior numero di like è stato Rocca di Papa con 3341 voti aggiudicandosi così €1.500 di premio.

“A poche settimane dall’insediamento della nuova amministrazione – hanno commentato l’assessore alla Cultura, Maria Innamorato, e la delegata al Turismo, Aura Contarino, presenti alla cerimonia di consegna dell’attestato di partecipazione – e nella massima trasparenza, attraverso un incarico tramite la piattaforma Me.P.A. di Consip Spa ad operatore specializzato, siamo riusciti ad animare e abbellire alcune piazze e vie principali del centro urbano e delle aree periferiche. Abbiamo partecipato al concorso indetto dall’Anci Lazio inviando alcuni scatti del fotografo Cristian Ciriaci, che ringraziamo, ottenendo ben 1035 like. Purtroppo non siamo risultati primi in classifica e quindi non abbiamo ottenuto un premio in denaro, ma siamo comunque ben felici del nono posto in classifica e di aver dato un contributo a far conoscere e valorizzare Cisterna in ambito regionale”.