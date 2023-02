Lotta ai tumori, il progetto 'Nutrirsi giocando' approda nelle scuole

Si è concluso a Cisterna il progetto info-educativo “Nutrirsi giocando” realizzato dalla Lilt di Latina con la supervisione dello psicoterapeuta Antonio Capodilupo e finanziato del fondo “Comunità Solidali 2020” della Regione Lazio, assessorato Politiche sociali, Welfare ed Enti locali.

Il progetto ha visto il coinvolgimento delle biologhe-nutrizioniste Ilaria Baldassari, Cristina Funaro, Vanessa Pacelli e Sonia Schiavon, che hanno svolto lezioni interattive con gli alunni delle IV classi della scuola primaria di secondo grado dell’istituto comprensivo “Plinio il Vecchio” a Cisterna diretto da Fabiola Pagnanelli. Durante questi incontri, con l’ausilio di slides autoprodotte, sono stati illustrati la composizione degli alimenti e il loro valore dietetico, stimolando gli alunni a intervenire con domande e a rispondere alle sollecitazioni prodotte.

Con la partecipazione attiva dei bambini, le biologhe nutrizioniste hanno prima spiegato come comporre ricette salutari selezionando i componenti alimentari appropriati e poi lo hanno messo in pratica attraverso un gioco a quiz. Le classi, divise ciascuna in due gruppi, si sono sfidate a colpi di domande a risposta tripla, alla cui risposta corretta da parte del portavoce della squadra era corrisposta l’acquisizione di uno degli alimenti utili a comporre la ricetta predefinita. Il gioco è stato appositamente ideato e sviluppato dalle stesse biologhe. L’evento conclusivo del progetto, introdotto dalla presidente della Lilt Nicoletta D’Erme si è tenuto presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico.

A conclusione dell’evento, il Sindaco Valentino Mantini ha espresso la personale divertita partecipazione e ha manifestato interesse affinché l’esperienza, con l’innovativa e rinforzante metodologia dell’apprendimento con gioco, venga ripetuta negli altri istituti e plessi scolastici locali.