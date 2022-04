A Cisterna la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, cambia la viabilità: le strade chiuse

Torna anche a Cisterna, come in molti altri centri della provincia pontina, la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, l’evento clou delle festività pasquali si terrà come da tradizione nella serata del Venerdì Santo. Quindi appuntamento quest’anno alle 20.30 di venerdì 15 marzo. Durante la annuale Processione del Cristo Morto, guidata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in cielo, le vie della città saranno il percorso di un cammino di meditazione e preghiera. L’11esima edizione dell’evento è a cura dell’Associazione Totus Tuus, sotto la direzione artistica di Monica Scalese e con il Patrocinio del Comune di Cisterna di Latina ed è stato organizzato con grande attenzione al rispetto delle normative anti-Covid-19.

Come cambia la viabilità

Per l'occasione è stata disposta la seguente regolamentazione del traffico (dall’orario indicato di seguito e fino al termine della celebrazione):

- dalle ore 20:00 in via IV Giornate di Napoli – piazza dei Caduti in Guerra – via L. Da Vinci – piazza Michelangelo – via Po – via Primo Maggio – via D’Arezzo – piazza Mascagni – via Verdi: sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario alla sfilata della Processione

- dalle ore 19:00 in corso della Repubblica (dall’intersezione con via Roma fino all’intersezione con piazza C. Battisti): interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata

- dalle ore 14:00 in piazza Michelangelo, dall’intersezione con via G. Mazzini all’intersezione con via N. Bixio e dall’intersezione con via G. Bernini all’intersezione con via S. Corsi: divieto di sosta, con rimozione forzata

- dalle ore 14:00 in piazza Mascagni (Area di parcheggio): divieto di sosta, con rimozione forzata

- dalle ore 19:00 in via G. Verdi: divieto di sosta, con rimozione forzata.

Per informazioni e aggiornamenti sulla viabilità: https://t.me/s/plcisterna