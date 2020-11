Cisterna, la polizia locale comunica con i cittadini in tempo reale grazie a Telegram

La polizia locale di Cisterna comunica direttamente ed in tempo reale con i cittadini: nasce infatti “Telegram Info Polizia Locale", accessibile sia attraverso smartphone che da personal computer.

“Il canale Telegram – spiegano dall’Amministrazione annunciando la novità - viene amministrato direttamente dal Comando di polizia locale così da garantire la tempestività dell’informazione che avrà le caratteristiche della sinteticità e completezza. La visibilità sarà pubblica sia scaricando l’ormai nota app sul cellulare oppure semplicemente collegandosi al web e attraverso il sito internet comunale cliccare sull’apposito banner 'InfoPoliziaLocale' presente nella home page.

Per registrarsi al canale, una volta scaricata l’app di Telegram, occorrerà cliccare sull'icona della lente in alto a destra, scrivere il nome del canale ‘Info Polizia Locale Cisterna di Latina’ e cliccare sul pulsante “unisciti”. Da quel momento si attiveranno le notifiche sugli aggiornamenti in merito alla viabilità, informazioni di carattere generale e di pubblica utilità d’interesse per l’ordine sul territorio di Cisterna”.

“Prosegue l’impegno del Comando di polizia locale di Cisterna – afferma il comandante Raoul De Michelis – verso un rapporto di vicinanza e dialogo con la cittadinanza. Essere informati in modo tempestivo significa limitare i disagi sia per gli operatori che soprattutto per i cittadini che così potranno fruire in maniera più agevole della loro città e meglio pianificare gli spostamenti riducendo code e imprevisti”.

Un esempio? "Dal 5 Novembre al 28 Dicembre 2020, in Via Monti Lepini divieto di sosta in occasione di lavori per sistemazione pubblica illuminazione. Possibili sensi unici alternati organizzati in loco. Fare attenzione alla segnaletica".