Festival della Scienza di Genova, agli studenti della "Plinio" il primo premio

Gli studenti della 3^ A della scuola “Plinio il Vecchio” di Cisterna hanno vinto il primo premio nella categoria Giovani del Festival della scienza di Genova. La classe, coordinata dalla professoressa Patrizia Montelli si è aggiudicata il riconoscimento nella sezione “Chimica di base e plastica”, nel concorso è realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia (le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche), dalla Società Chimica Italiana (l’Associazione scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio e il progresso della chimica e delle sue applicazioni) e da AMAPLAST.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 27 ottobre scorso presso il Palazzo Ducale di Genova. I ragazzi dell’Istituto comprensivo hanno realizzato un profilo Instagram immaginario dello zolfo. Si è scelto di unire il mondo dei social networks, estremamente in voga tra i giovani, con la chimica di base. Lo scopo è stato quello di creare un vero e proprio profilo del protagonista, in cui esso si racconta rivolgendosi direttamente al pubblico, interagendo con il profilo della scuola e i suoi studenti. Ciascun post racconta qualcosa dello zolfo, mettendone in luce le diverse peculiarità. Ciò ha permesso a ciascun alunno di partecipare con le competenze adeguate alle proprie abilità realizzando un prodotto innovativo e moderno che raccontasse origine, storia e curiosità dello zolfo. E la giuria ha molto apprezzato l'originalità del lavoro tanto da assegnare agli studenti il primo premio.