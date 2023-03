Leonardo spa e Lilt insieme per la prevenzione: grazie agli screening scoperto un tumore

Si è conclusa la campagna di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del tumore al seno promossa dalla Leonardo S.p.A., azienda di Cisterna specializzata nel settore dell'Aerospazio, difesa e sicurezza, e dalla Lilt di Latina. Si tratta di un progetto partito oltre tre mesi fa, che ha offerto a tutte donne impiegate nell'azienda, una visita senologica e un'ecografia mammaria a cura del dottor Carlo De Masi, responsabile Radiologia della Breast Unit di Latina, coadiuvato dall'infermiera professionale Patrizia Battisti e dalla volontaria della Lilt Laura Ceccucci. Ad affiancare il team sono stati gli infermieri interni della Leonardo S.p.A. Michele Pinna e Alessandra Borgia.

Con cadenza settimanale, da gennaio a oggi, sono state sottoposte a visite di prevenzione complessivamente 90 donne, di età compresa tra i 38 e i 60 anni, ovvero oltre la metà delle lavoratrici presenti all'interno dell'azienda. Molte di loro non conoscevano la Lilt e i servizi di prevenzione, ma grazie alle visite e al contatto diretto con le volontarie hanno potuto conoscere da vicino le iniziative dell'associazione e soprattutto l'importanza della prevenzione. “Sottoporsi a questi controlli nella propria azienda è stato davvero ottimo – ha sottolineato Ezia Cianfarani, impiegata dell'azienda da oltre vent'anni – non ho dovuto incastrare impegni di lavoro o familiari per fare una visita così importante, che tutte noi dovremmo fare con cadenza regolare. Mi piacerebbe che a questa iniziativa ne seguissero altre, magari per controlli dermatologici”. Le operaie e impiegate dell'azienda sono state informate via e-mail della collaborazione con la Lilt, ma poi sono stati gli infermieri interni a coinvolgere più lavoratrici possibili.

Proprio da questi controlli è stato possibile diagnosticare un caso di tumore che altrimenti non sarebbe stato rilevato. "E' emerso un buon livello di istruzione sulla prevenzione, ma di lavoro da fare per quanto riguarda la sensibilizzazione ce n'è ancora tanto - si legge in una nota della Lilt - Iniziative come questa infatti sono fondamentali per informare l'utenza sul problema del tumore al seno e invitarla allo screening mammografico, ma sono utili anche per individuare i fattori di rischio personale e consigliare ulteriori accertamenti".