I “Progetti del Cuore” arriva a Cisterna, nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

L’iniziativa promossa dalla presidente Annalisa Minetti, cantante e paraolimpica. La consegna di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità, in collaborazione con la Protezione Civile “Zappaterreni”

E’ arrivata anche a Cisterna l’iniziativa “Progetti del Cuore” promossa dalla presidente Annalisa Minetti, cantante e paraolimpica che incoraggia la collaborazione tra pubblico e privato per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria in stato di necessità.

Attraverso la Protezione Civile di Cisterna, sezione “Mauro Zappaterreni”, e il patrocinio del Comune numerose imprese del territorio hanno risposto all’appello che si è tramutato nella fornitura di un Fiat Doblò in comodato d’uso gratuito per una durata di quattro anni allestito per il trasporto disabili completo della gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura casco).

Ieri mattina, in piazza 19 Marzo davanti allo storico Palazzo Caetani si è tenuta la piccola cerimonia di consegna del mezzo. Erano presenti il commissario straordinario Enza Caporale, il dirigente Luciano Bongiorno, la responsabile della Protezione Civile Comunale Michela Riggi e dei Servizi Sociali Giuliana Piccinini, il referente territoriale di “Progetti del Cuore” Alessandro Ageta, il presidente della Protezione Civile “Zappaterreni” Sandro Leva e i suoi volontari, una rappresentanza degli imprenditori che hanno contributo all’iniziativa solidale.

Dopo la benedizione impartita da don Pietro della vice parroco della Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo, si è tenuto il rituale taglio del nastro e una dimostrazione del funzionamento della pedana elettroidraulica. La dottoressa Caporale ha rivolto un ringraziamento oltre che ai promotori, anche agli imprenditori locali che hanno compreso il fine e reso possibile realizzate l’iniziativa, e la Protezione civile che in uno spirito di servizio verso la comunità gestiranno l’uso del veicolo.

Le imprese che hanno contribuito alla realizzazione di “Progetti del Cuore – Cisterna di Latina”: Eurotire Srl, Autoscuola Ricci, On.Funebre Cisterna Srl, Ceracchi Giuseppe Srl, Marini Massimiliano - Marini Impianti Srl, Funghidea Srl, Easy Spesa, Cismer Snc, Rossi Srl, Todis - Fug 2005 Srl, Rizzato Trasporti, Tecno Pavimenti Srl, Seti Srl, Metal Nar Srl, Mpiping, Onoranze Fun Milanese, Fdp Metal Srl, Chromservice Srl, Sigek Srl, Cosmi Agricoltura, Formato Srls, Gelit, Antica Forneria Vega Srl, Tmc Trading, Comunità Alloggio La Fenice, Lcs Trattamenti, Abagnale Srls, Colorificio - F.lli Gianni V.E G. S.R.L., Norcineria Cesqui, Laboratorio Perpetuini Srl, Bicon Italia Srl, Refecta Srl.