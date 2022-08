Disinfestazione del territorio comunale e derattizzazione nelle scuole: gli interventi in programma a Cisterna

Il Comune di Cisterna ha programmato interventi di disinfestazione e derattizzazione del territorio. Il primo e il 2 settembre prossimi verrà eseguito l’intervento di disinfestazione diurna di larvicidi; sempre il primo settembre il servizio prevederà anche una disinfestazione dalle blatte negli edifici scolastici. Il 31 agosto i plessi scolastici saranno invece interessati dalla disinfestazione dalle zecche, servizio che sarà esteso alle aree verdi, parchi e giardini comunali, il 3 settembre. Tra domani e il 5 settembre, infine, è prevista la derattizzazione e la disinfestazione delle scuole del territorio, attraverso attività di controllo e ritiro dei box che servono da esca.

Per quanto concerne il contrasto alla proliferazione delle zanzare nelle aree private e per garantire la sostenibilità e l’efficacia degli interventi di disinfestazione effettuati dal Comune, il dipartimento di prevenzione Uoc Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Latina ha stilato una sorta di breviario con dei semplici accorgimenti: eliminare i sottovasi e dove non è possibile evitare il ristagno dell’acqua al loro interno; pulire accuratamente i tombini e coprirli con una rete zanzariera evitando che si intasi dopo le piogge; rimuovere sempre gli sfalci d’erba e tenere il giardino pulito; non lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura rivolta verso l’alto; controllare periodicamente le grondaie mantenendole pulite e non ostruite; tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara; svuotare settimanalmente e tenere puliti gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua degli animali domestici; invitare i proprietari dei fondi agricoli e di appezzamenti di terreno ad effettuare periodicamente lo sfalcio della vegetazione spontanea; non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino pieni d’acqua; coprire le cisterne e tutti i contenitori dove è possibile si raccolga l’acqua piovana.

Nella nostra provincia sono state riscontrate positività in pool di zanzare al virus responsabile della trasmissione di malattie virali a decorso generalmente benigno, che si manifestano con una sintomatologia simil-influenzale, trasmesse sia dalla puntura della zanzara tigre sia della cosiddetta zanzara nostrana.

Ulteriori informazioni sulle precauzioni da adottare possono essere consultate sul sito del Ministero della Salute al link https://www.salute.gov. it/portale/documentazione/p6_ 2_5_1.jsp?lingua=italiano&id= 417