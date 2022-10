Il viaggio a cavallo per la salute mentale: tappa al centro Agorà Salus di Cisterna

Un lungo viaggio a cavallo, da Caserta a Trieste, attraverso i servizi e le comunità terapeutiche di sette regioni italiane, con l'obiettivo di promuovere il tema della salute mentale. Si tratta dunque di 1180 km, fino a raggiungere la tappa finale della statua di Marco Cavallo nel parco di San Giovanni a Trieste, simbolo della legge Basaglia che nel 1978 ha abolito i manicomi in Italia. A percorrerli sarà Esso, il cavallo della razza Governativa di Persano, insieme al fantino australiano Sam Auld.

Circa 40 km al giorno con decine di tappe nelle comunità per la salute mentale, presso famiglie o anche centri ippici. Proprio domani, venerdì 7 ottobre, il viaggio farà una sosta in provincia di Latina, a Cisterna in particolare, presso la struttura Agorà Salus di via Mantova 5, in località Castelverde, dove Esso e Sam saranno accolti dagli ospiti del centro, dalle famiglie e dai rappresentanti delle istituzioni, e dove dormiranno e si riposeranno prima di riprendere il cammino verso la tappa successiva.

Agorà Salus è una struttura residenziale socio riabilitativa, convenzionata con il sistema sanitario, che accoglie 10 pazienti di competenza psichiatrica che necessitano di un percorso di psicoterapia in grado di fornire loro strumenti e risorse che possano integrarli nella vita sociale, lavorativa e relazionale.

Il "viaggio del Persano" è dunque un'occasione per accendere i riflettori sul disagio mentale e sulle cure e per promuovere le attività integrate di supporto, complementari al trattamento farmacologico e psicologico. Una concreta attività di partecipazione della società al tema della salute mentale.