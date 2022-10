Superenalotto, premio da 50mila euro non riscosso: Sisal cerca il vincitore pontino

Vinci 50mila euro all'iniziativa speciale "Super estate" di SuperEnalotto Super Star, ma non ti accorgi di essere stato baciato dalla fortuna. E' quello che è successo nel Lazio, dove sono addirittura tre i premi non ancora riscossi e che ora sono in scadenza. Uno di questi riguarda la provincia pontina, in particolare il comune di Cisterna, dove si cerca il vincitore dell'estrazione numero 84 di giovedì 14 luglio 2022.

La giocata è stata effettuata nel punto vendita Sisal Tabacchi, Piazza XIX marzo - Corso della Repubblica 1.235. Ma evidentemente il fortunato cittadino non si è ancora accorto di nulla.

Sisal riammenta di verificare i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale Super estate presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire appunto se si è tra i fortunati vincitori e sottolinea di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. In questo caso, la persona che ha giocato a Cisterna avrà tempo solo fino al prossimo mercoledì 12 ottobre.

Dei 300 premi da 50.000 euro assegnati sono però in totale tre quelli non ancora riscossi in tutta la regione. Oltre alla vincita di Cisterna, un'altra, sempre relativa all'estrazione numero 84 del 14 luglio, riguarda il punto vendita Sisal "Non solo tabacchi" di via Andersen 155, a Roma. Una terza è infine relativa all'estrazione 85 di sabato 16 luglio (in scadenza il 14 ottobre 2022) e riguarda il punto vendita Sisal Giuseppucci di via Torre Clementina 112 a Fiumicino.