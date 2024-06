Latina festeggia i 104 anni di Clotilde, è una delle cittadine più longeve della città

E’ una delle cittadine più longeve della città di Latina e ha ricevuto oggi, lunedì 17 giugno, gli auguri anche della sindaca Matilde Celentano. Traguardo importante per la signora Clotilde Furlanetto che ha compiuto 104 anni.

A lei ha voluto fare gli auguri di persona la prima cittadina che le ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Latina, con l’auspicio che “continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della città”.

Ad accompagnare la sindaca anche Fausto Furlanetto, consigliere comunale e nipote della festeggiata. “Clotilde, che ho avuto il piacere di conoscere, è una delle cittadine più longeve della nostra città, ma nonostante gli anni è esempio di forza e tenacia per tutti noi” ha dichiarato Celentano.

“Nata il 17 giugno del 1920 a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, è arrivata a Latina con la sua famiglia ai tempi della bonifica ed ha abitato in un podere di Borgo Sabotino. Dal marito Claudio Campanari, la cui famiglia era confinante al podere dove risiedevano i Furlanetto, sono nati due figli, Elsa ed Enzo. Clotilde ha quattro nipoti e cinque pronipoti e una famiglia altrettanto longeva che le è accanto. Si è sempre occupata della famiglia, con una particolare dedizione anche per la comunità: aveva imparato a fare le iniezioni e così prendeva la sua bicicletta e si recava nelle abitazioni dei concittadini per somministrare all’occorrenza i farmaci prescritti. Per la nostra comunità - ha poi concluso la sindaca di Latina - rappresenta un esempio di forza, saggezza e dedizione, valori che continuano a ispirare tutti noi. È stato un onore per me porgerle i più affettuosi auguri di buon compleanno”.