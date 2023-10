Coming out day, Gaylib e Comune di Sabaudia insieme per i diritti Lgbt+

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

A Sabaudia presso il Liceo Rita Levi Montalcini arriva la prima panchina rainbow d’Italia con il logo dell’associazione GayLib vicino a quello del Comune di Sabaudia.

L’installazione sarà inaugurata mercoledì 11 ottobre in occasione del Coming Out Day, giornata internazionale dedicata alla visibilità “istituzionale” della comunità lgbtq+, ricorrenza nata dopo la Grande Marcia della comunità lgbt+ avvenuta l’11 ottobre 1987 a Washington, negli Stati Uniti.



Alla cerimonia, assieme agli amministratori comunali di Sabaudia, in particolare le assessore Anna Maria Maracchioni (Pari Opportunità), ideatrice dell’iniziativa e Pia Schintu (Servizi Sociali e Istruzione) con il sindaco della città, Alberto Mosca, interverranno: il giornalista Daniele Priori, segretario nazionale di GayLib e l’attore Pietro Turano, attivista per i diritti civili lgbt+, tra i protagonisti della serie “cult” Netflix, Skam Italia.



GayLib è la storica sigla della galassia di associazioni per i diritti civili, dal 1997 operante a livello nazionale nella tutela delle cittadine e dei cittadini lgbt+, che con il proprio operato ha contribuito, tra le numerose iniziative, alla nascita dell’Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) varato nel 2010 dall’allora Capo della Polizia, Antonio Manganelli. Nel 2016, quindi, in seguito alla sentenza Oliari e altri contro Italia della CEDU (Corte Europea dei Diritti Umani), giunta in seguito al ricorso propiziato dal fondatore di GayLib e altri attivisti, il nostro Paese ha compiuto il passo decisivo e storico nell’approvazione della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.



“Siamo particolarmente felici e onorati per il coinvolgimento della nostra associazione in un’iniziativa così significativa per la comunità di Sabaudia”, dichiara Silvia Sofia Siliprandi, coordinatrice nazionale di GayLib. “L’11 ottobre è, infatti, una data importante per la visibilità delle persone lgbtq+. Dopo i più noti moti di Stonewall, avvenuti nel giugno 1969 a New York, in quelli ricordati ogni anno come i giorni dell’orgoglio, attraverso i Pride, quasi venti anni più tardi la comunità lgbt+ americana prese ulteriore coscienza sull’importanza di un riconoscimento civile che coinvolgesse anche la città simbolo della rappresentanza istituzionale Usa, Washington, dove ebbe luogo la manifestazione ricordata come la Grande Marcia in cui, proprio la visibilità fu uno dei temi cardine scelti dagli attivisti all’opera in quegli anni al di là dell’oceano. Per cui da allora si celebra il Coming Out Day”.

“Per questo motivo, ringraziando davvero sentitamente l’amica assessora Anna Maria e tutta l’Amministrazione comunale di Sabaudia per la decisa volontà di collaborazione con noi, assieme a tutta la dirigenza scolastica del Liceo Montalcini per la speciale accoglienza - conclude la nota di GayLib - vi garantiamo che porteremo sempre nel cuore Sabaudia, grazie a questa piccola, colorata e preziosissima installazione, simbolo gentile di ristoro, memoria, futuro e fede in un arcobaleno di diritti e libertà per tutti che veda partecipe ciascuno ogni giorno, a partire dalle studentesse e dagli studenti, fino a coinvolgere e rappresentare ogni cittadino di Sabaudia e d’Italia”