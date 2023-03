Comunità energetiche e sviluppo sostenibile: Latina ospita gli stati generali

Le comunità energetiche come strumento fondamentale per guidare la transizione energetica nei territori, con un’attenzione particolare verso il ruolo di cittadini e comunità: questo il tema al centro degli stati generali dell’energia che si terranno a Latina venerdì 31 marzo, organizzati Cethegus scpa all’isittuto San Benedetto, alla presenza di personaggi illustri, anche della politica italiana.

Il titolo del convegno è appunto “Le Comunità energetiche e sviluppo sostenibile” e la formula adottata è quella della tavola rotonda alla quale prenderanno parte anche esponenti del governo Meloni, della Regione Lazio e autorità politiche, istituzionali, europee e nazionali.

“C’è l’assoluta necessità ed urgenza di diffondere nel più breve tempo possibile lo strumento delle comunità energetiche rinnovabili – afferma Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa -; c’è purtroppo incertezza sul quadro delle norme e sui complessi adempimenti burocratici. In particolare, va colmato il ritardo accumulato nell’approvazione dei decreti attuativi. Nel Paese si può creare un’alleanza tra società, imprese, cittadini e istituzioni. Sul piano locale occorre focalizzare l’attenzione sui Comuni, che vengono individuati come soggetti aggregatori privilegiati delle potenziali comunità da costituire. Il ruolo di Latina può essere importante, perché è tra le città all’avanguardia nella costituzione di CER. Il capoluogo pontino può e deve mantenere un vantaggio rispetto ad altre realtà, almeno in questo settore”.

Nel corso dell’assise verranno analizzati gli aspetti legati all’innovazione tecnologica, all’economia circolare, alle nuove filiere eco-sostenibili, alle opportunità di investimento nel Lazio fra progetti e necessità del mondo economico. L’appuntamento del 31 marzo rappresenta dunque un’opportunità per mettere a confronto esperienze e best practice, con l’obiettivo di rispondere alle sfide del futuro focalizzate sull’innovazione, la ricerca tecnologica e lo sviluppo di soluzioni sempre più orientate alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

“Secondo i dati del Politecnico di Milano - viene spiegato in una nota di presentazione dell’evento -, entro il 2025 in Italia saranno attive all’incirca 40mila comunità energetiche di diverso tipo e dimensione. Il numero delle famiglie coinvolte in progetti di autoproduzione e autoconsumo dell’energia arriverà a 1,2 milioni, 200 gli uffici e 10mila le PMI. A quel punto, è calcolabile che la riduzione dei costi di distribuzione e trasmissione a carico dell’utente finale sarà di 720 milioni di euro e questo innescherà un’ulteriore accelerazione che potrebbe far aumentare oltre quota 100.000 il numero complessivo delle energy communities italiane. Le principali ragioni per prendere parte a una comunità energetica sono il risparmio, la garanzia di indipendenza e sicurezza energetica sul territorio. Non mancano le aspettative positive in termini di impatti sulla società e sull’ambiente, quali l’adozione di un modello più sostenibile, la lotta alla povertà energetica, il rafforzamento dei legami di comunità".

Il convegno avrà inizio alle 10. I lavori saranno introdotti dal giornalista Marco Frittella, direttore di Rai Libri; interverranno in qualità di relatori il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica,il consigliere regionale Enrico Tiero, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, l’ad Next Green Planet. Valerio Lombardi, la vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli; il ministro delle Politiche Agricole e Foreste Francesco Lollobrigida (che invierà un videomessaggio); l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata Cosimo Latronico; e ancora Luigi Ucci AD & Founder Upsidetown - Piattaforma di Crowdfunding; Giancarlo Vinacci, Head Advisory Board Assonautica Italiana/UnionCamere; Giovanni Galletti, Consiglio nazionale dottori commercialisti; Marco Pecchinotti, consigliere delegato P&G SGR SpA; Stefano Di Rosa, direttore generale del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico Pontino; Aldo Forte, Head of European Institutional Affairs and Funding at Enel Group; Manuela Rafaiani, CdA Fondazione Symbola, CEO Strategic Partners; Gian Marco Martini, ad Todini Costruzioni Generali S.p.A. e l’on. Matteo Adinolfi Europarlamentare Gruppo ID (Identità e democrazia).