Celebrazioni per la patrona di Sabaudia: la banda dell’Arma e il Annuntiatae Cantores incantano la città

Grande successo sabato sera per il concerto della banda dei carabinieri e del coro Annuntiatae Cantores, nella chiesa della SS Annunziata, in occasione delle celebrazioni per la patrona di Sabaudia.

La banda dell’Arma dei carabinieri agli strumenti e le voci del coro Annuntiatae Cantores hanno incantato i tanti presenti nel corso della cerimonia, conclusa con una standing ovation nella gremita chiesa della città delle dune. “È stato un vero piacere vedere, come per il concerto di Natale, ancora una volta la chiesa gremita – ha commentato il sindaco Albertro Mosca -. L’obiettivo di questa amministrazione è portare a Sabaudia eventi culturali di alto spessore. Abbiamo cominciato e continueremo su questa strada. Ringrazio tutti i cittadini per avere aderito all’invito. Ringrazio anche i Maestri Martinelli e Belli che da tanti anni si dedicano con amore e passione alla musica. Non solo. Un grazie di cuore - ha concluso Mosca - lo rivolgo anche ai coristi, ai musicisti della banda dell’Arma dei carabinieri e a don Massimo Castagna per l’ospitalità. Un modo migliore per celebrare la SS. Annunziata non poteva esserci”.

“Tornare a vedere i cittadini di Sabaudia entusiasti per gli eventi che stiano organizzando è unavera gioia – ha chiosato il vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo, Giovanni Secci -. Stiamo calendarizzando grandi eventi estivi affinché Sabaudia possa avere una ventata di novità, divertimento e tanta cultura con eventi di spessore. Per la nostra Sabaudia vogliamo solo il meglio. Ringrazio tutti i presenti all’evento – ha concluso Secci –. Un particolare ringraziamento, per essersi messi ancora una volta a disposizione della città, ai Maestri Belli e Martinelli, all’incantevole coro Annuntiatae Cantores e a tutti i musicisti della banda dell’Arma dei carabinieri”.