Si chiude la prima edizione del concorso Gianfranco Compagno: vince Eleonora Pizzo

C’è stata nella mattinata di ieri nell’aula consiliare del Comune di Aprilia la premiazione per la prima edizione del concorso Gianfranco Compagno vinto da Eleonora Pizzo, della classe seconda della scuola media dell’Ic Gramsci. Alla cerimonia di premiazione era presente anche la giuria, la famiglia del noto giornalista apriliano a cui è dedicato il premio, il direttore de Il Giornale del Lazio che ha organizzato l’evento, l’assessore Giorgio Giusfredi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e Lazzaro Pappagallo segretario dell’Associazione Stampa Romana.

Presenti anche i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con i loro elaborati a questa prima edizione e le insegnanti degli istituti comprensivi apriliani che hanno supportato i ragazzi. Con “Nuove scoperte dal passato” Eleonora Pizzo si è aggiudicata il primo premio portandosi a casa una borsa di studio di 150 euro con i quali, ha detto commossa durante la premiazione, ha intenzione di comprare libri per la biblioteca della sua classe in modo da condividere questa vincita con tutti i suoi compagni.

Sono circa 50 gli studenti che hanno partecipato alla prima edizione del premio Compagno, un premio speciale dedicato alle scuole apriliane per ricordare la straordinaria figura di Gianfranco Compagno, giornalista, cultore di storia locale e cittadino tra i più attivi e fecondi di Aprilia e a cui hanno partecipato gli alunni degli istituti comprensivi Gramsci, Pascoli e Garibaldi. Gli elaborati in concorso erano tutti veramente originali tanto che il podio è stato conteso per pochissimi punti.

A tutti i ragazzi sono andati i vivissimi complimenti della giuria che era composta da nomi illustri del giornalismo apriliano: Gaetano Coppola ex caporedattore della redazione di Latina de Il Messaggero, Clemente Pistilli redattore di La Repubblica, Giovanni Del Giaccio caporedattore della redazione di Frosinone de Il Messaggero, Tonj Ortoleva redattore di Latina Oggi, Alessandro Piazzolla redattore di Aprilianews e Il Pontino, Gianluca Fanucci assessore alla pubblica istruzione e Valeria Compagno per la famiglia Compagno. Bruno Iorillo direttore de Il Giornale del Lazio, l’ultimo giornale con cui collaborava Gianfranco Compagno, è stato il presidente della giuria. Parole commosse sono arrivate da tutti. Iorillo ha sottolineato la tempra giornalistica di Gianfranco Compagno, Giorgio Giusfredi ha condiviso l’idea di valorizzare maggiormente le figure importanti che hanno lasciato un segno positivo alla città di Aprilia. Ha voluto partecipare a questo momento anche Lazzaro Pappagallo segretario dell’Associazione Stampa Romana che ha sottolineato nel suo intervento l’importanza del fare giornalismo e dell’informazione nonostante la crisi dei nostri tempi. Francesco Argondizzo ha portato i saluti della scrittrice brasiliana del Rio Grande do Sul Elma Sant’Ana annunciando il rilancio dell’attività del comitato del gemellaggio Aprilia-Mostardas in ricordo di Menotti Garibaldi e di cui lo stesso Gianfranco Compagno era presidente.

A tutti i ragazzi partecipanti è stato consegnato un attestato con annesso il libricino incompiuto di Gianfranco Compagno sulla casa del fascio stampato dalla famiglia. Per otto di loro è stata assegnata una “menzione speciale” con una medaglia al merito. La menzione speciale è andata agli elaborati di: Diamante Cosmi, Ilary Di Francia, Mango Mayra, Classe I D IC Gramsci che ha realizzato dei bellissimi quadri, Guarrera Alice, Valeria Caracciolo Torchiarolo, Lorenzo Masci e Valente Lorenzo. Sul podio: Castrichella Virginia quarto classificato, Elena Palazzi terzo classificato ex aequo con Stella Di Felice, Giada Munaretto ed Elena Tarantino, Irene Dama secondo classificato ed Eleonora Pizzo primo classificato.