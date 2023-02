“Condominio smart”: Acqualatina attiva una linea diretta con gli utenti

“Condominio smart”: questo il progetto di Acqualatina che attiva una linea diretta con le utenze condominiali e le altre utenze indirette dell’Ato4-Lazio Meridionale, come i Consorzi, per l’installazione di contatori intelligenti (smart meters) e soluzioni contrattuali ad hoc.

“Il progetto - spiega il gestore - nasce sulla base delle recenti disposizioni regolatorie dell’Autorità nazionale Arera e nell’ambito del più ampio progetto di sostituzione dei contatori in atto sull’intero territorio gestito, grazie anche alla disponibilità dei fondi Pnrr”. L’obiettivo “è quello di agevolare quanto più possibile la quotidianità dei cittadini, con azioni di tutela mirate a una fascia ben definita di utenze idriche. Il progetto, dunque, rappresenta la fase gestionale in corso, che vede al centro le esigenze dei cittadini del territorio: un primo passo che apre la strada a nuove e future iniziative”.

Il progetto dedicato ai condomìni consente di:

- valutare l’attivazione di singoli contratti per ogni condòmini

- applicare le tutele previste in materia di rilevazione dei consumi, di ripartizione dei corrispettivi e di limitazione selettiva del flusso idrico, in caso di interventi

- rafforzare le tutele per le utenze domestiche residenti nel condominio e, in particolare, degli utenti che versano in condizione di difficoltà economica

“L’installazione di contatori intelligenti - concludono da Acqualtina - rappresenta un passo importante nella tutela dei cittadini-utenti, in quanto permette di rilevare i consumi di ciascuna utenza da remoto, garantendo fatturazioni sempre esatte e basate su consumi reali” e di “intervenire tempestivamente in caso di consumi anomali, o perdite, con comunicazioni dirette alle utenze e, se necessario, di interventi tecnici mirati”.

Per un appuntamento presso gli sportelli basta cliccare sul pulsante “Prenota il tuo appuntamento allo sportello”, sulla home page di www.acqualatina.it, e selezionare la voce “Condominio smart”. È stata attivata anche un’email dedicata a questa iniziativa, affinché amministratori e condòmini possano avere un canale di comunicazione diretto con i professionisti di Acqualatina: condomini@acqualatina.it.