Dieci anni di “Bandiera blu” sul litorale di Latina

Dieci anni di bandiera blu a Latina. Un importante traguardo per il litorale del capoluogo pontino che per la prima volta ha ricevuto il prestigioso vessillo nel 2014 durante l’amministrazione dell’allora sindaco Giovanni Di Giorgi.

Mercoledì 5 luglio alle 18 nella Sala Halta dell’hotel Fogliano sul lungomare si terrà la “Festa delle bandiere”: in quell’occasione Claudio Mazza, presidente di Fee Italia (Foundation for Environmental Education), l’ente che rilascia le certificazioni, consegnerà al Comune di Latina la bandiera blu 2023 ottenuta per il decimo anno consecutivo e la sindaca Matilde Celentano consegnerà le bandiere verdi alle 20 scuole Eco-Schools che si sono distinte a seguito di un percorso improntato sulla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale. Interverranno anche gli assessori Franco Addonizio, con delega alle Politiche per l’ambiente, e Gianluca Di Cocc,o con delega a Turismo, Demanio marittimo, Sviluppo della marina e Politiche del mare.

Nella stessa giornata, nel piazzale Gaetano Loffredo sarà attivo anche l’info-point Punto Blu, con operatori che forniranno tutti i giorni, compresi i sabati e le domeniche, informazioni sul programma Bandiera blu e sulle iniziative di educazione ambientale promosse. Parteciperà anche ABC, azienda dei beni comuni, per illustrare le iniziative di sensibilizzazione e informazione svolte sul tema dei rifiuti.

Con il riconoscimento della bandiera blu, infatti, i Comuni devono rispondere a degli adempimenti obbligatori, richiesti dalla Fee, che certifichino gli standard richiesti. Tra questi c’è l’istituzione del punto blu, l’allestimento di pannelli informativi, la fornitura di servizi di assistenza bagnanti e salvataggio, servizi igienici, di pulizia e raccolta differenziata sulle spiagge, l’esposizione delle bandiere blu sulla spiaggia e sul Palazzo municipale, l’accessibilità alle spiagge alle persone con disabilità e la comunicazione di eventuali divieti di balneazione.