Lavori alla centrale Sisto: ok al finanziamento da 4 milioni contro la dispersione idrica

È stato approvato dal Mipaaf il finanziamento per il Progetto Esecutivo relativo al miglioramento funzionale del comprensorio irriguo della centrale Sisto nei comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, per un importo di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Ne dà comunicazione il Consorzio di bonifica del Lazio Sud Ovest. Come indicato dalle linee guida del Mipaaf, il progetto punta a realizzare interventi finalizzati alla quantificazione dei volumi idrici utilizzati in irrigazione e alla riduzione dei consumi.

La rete irrigua non sarà modificata, ma grazie agli interventi previsti sarà possibile ridurre le perdite, misurare i volumi e le portate consegnate all’utenza, migliorare il sistema di gestione dei volumi immessi in rete sviluppare bilanci idrici monitorando l’andamento delle perdite nel tempo ed individuare con maggiore celerità le rotture, nonché consentire una corretta manutenzione della rete. Da un punto di vista tecnico le azioni d’intervento prevedono la sostituzione e il ripristino di.53 sezionamenti principali, l’installazione di misuratori di portata per effettuare bilanci idrici, di numerosi idrocontatori automatizzati alle utenze, così come l’installazione di un sistema di telecontrollo con tecnologie di comunicazione radio per la telelettura dei volumi di acqua utilizzati. Il Consorzio dunque, sulla scorta delle esperienze registrati in altri distretti irrigui, prevede un risparmio idrico potenziale superiore al 50%.

I lavori si concluderanno nel 2026 e nei primi mesi del 2023 saranno avviate le procedure di gara.