Consulta degli studenti di Latina: si parte con la prima assemblea dell’anno

C’è stata nei giorni scorsi presso l'auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina la prima assemblea plenaria della Consulta studentesca provinciale per l’anno scolastico 2022-2023.

Tra i punti all'ordine del giorno la discussione sul progetto di Formazione alla Rappresentanza Studentesca e per l'occasione la sala ha ospitato numerosi ragazzi provenienti da numerosi istituti superiori del territorio pontino. L'incontro ha fornito anche l’occasione per illustrare il funzionamento dell’organismo della Consulta e dei meccanismi della rappresentanza, un mondo troppo spesso poco conosciuto nei suoi tempi e nelle sue modalità attuative.

Attraverso la visione di alcune slide e la proiezione di un breve video inedito, i ragazzi della Consulta si sono presentati agli studenti, spiegando nel dettaglio il proprio ruolo e i propri compiti all'interno dell'assemblea e ricevendo un riscontro positivo da parte dei presenti.

L'incontro è terminato, così come è iniziato, con i saluti della dirigente scolastica del Liceo Dante Alighieri, Antonietta De Luca, che gli studenti hanno ringraziato per lo spazio concesso e per la profonda riflessione sul concetto di democrazia e della rappresentanza; a seguire c’è stata la consegna ai ragazzi delle scuole di alcune infografiche inerenti ai temi trattati. Un ringraziamento è andato anche alla professoressa Cochi, docente referente della CPS per l'USP di Latina, che ha seguito e affiancato i ragazzi nel corso della realizzazione dell'evento.

“È in occasioni come queste - ha affermato il presidente Alessio Ludovisi- che abbiamo modo di riscoprire il valore intrinseco del ruolo che ricopriamo, un compito spesso oneroso, non facile, ma in grado di regalare grandi soddisfazioni. Attraverso la collaborazione e il dialogo, tutto si può affrontare se vissuto insieme”.

I lavori della Consulta proseguiranno con numerosi progetti e incontri istituzionali.