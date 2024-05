Pesca a strascico: motopeschereggio fermato e multato. Reti sequestrate

L'azione di controllo dei mezzi aeronavali della Guardia di finanza ha portato all'individuazione di quattro attività di pesca a strascico in zona vietata: tra queste anche una al largo delle coste di Sperlonga. Sono state di conseguenza sequestrate quattro reti a strascico con sanzioni amministrative per un totale di 10mila euro e conseguente decurtazione di un totale di 24 punti sulla licenza di pesca dei responsabili. La prima delle azioni di controllo si è svolta in località di Passoscuro del Comune di Fiumicino: qui la sezione operativa navale di Ostia ha individuato un moto peschereccio che stava esercitando la pesca a strascico ad una distanza dalla costa "notevolmente inferiore" a quella consentita dalla normativa vigente.

La seconda infrazione è stata rilevata di notte, da un elicottero della sezione aerea di Pratica di Mare in pattugliamento di mare, mentre utilizzava le reti a strascico in zona vietata con tracciamento satellitare spento. Pochi giorni dopo, un mezzo della scuola nautica della Guardia di finanza di Gaeta, in missione addestrativa nei confronti del personale dell'agenzia europea Frontex, con a bordo il personale docente della sezione operativa vavale di Gaeta, ha notato la presenza di un motopeschereccio all'altezza del Comune di Mondragone. Il mezzo stava effettuando la pesca a strascico a distanza dalla costa non consentita, così i militari hanno proceduto al sequestro della rete con le adeguate sanzioni previste. La sezione operativa di Anzio ha infine fermato un motopeschereccio nelle acque antistanti Sperlonga: anche in questo caso l'imbarcazione era intenta a pescare in zona vietata.