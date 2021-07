Estate a Cori nel rispetto delle regole: l’ordinanza del sindaco per gli spettacoli all’aperto

Nel documento, destinato in prevalenza ai titolari delle attività che organizzano eventi, le misure da rispettare per il rispetto anche della salute e della sicurezza pubbliche

Voglia di estate, ma nel rispetto delle regole a Cori. Per questo il sindaco Mauro De Lillis ha emanato un’apposita ordinanza per regolamentare proprio l’organizzazione degli spettacoli all’aperto.

Anche in questa estate, infatti, Cori si contraddistingue per un fittissimo calendario di eventi ed iniziative che riguardano la musica, il teatro, le mostre, prima fra tutte l’esposizione delle matrici delle Antichità di Cora di Giovambattista Piranesi. Accanto alla programmazione coordinata dal Comune, sono moltissime le iniziative promosse da bar, caffè e pizzerie all’aperto, che propongono eventi serali con cover di artisti famosi, proiezione dei recenti campionati di calcio.

“Apprezzabile la capacità di intrapresa dei nostri imprenditori del settore – sottolinea il Sindaco Mauro Primio De Lillis – anche perché la nostra è una Città accogliente e che ben si presta a dare sollievo a residenti e ospiti in questa calda estate”. Ma a volte, può succedere, che queste manifestazioni possano interferire con la quiete, la salute e la sicurezza pubbliche. Per questo il primo cittadino, nell’ambito delle sue competenze, ha emanato un’ordinanza, destinata ai gestori di bar, caffè, pizzerie etc, tesa a contemperare le esigenze delle attività commerciali e di tutti i cittadini.

In essa vengono ribadite le misure e le norme per la comunicazione tempestiva delle iniziative da fare a cura dei gestori almeno 7 giorni prima, pena l’impossibilità di realizzarla; il rispetto degli orari di svolgimento delle manifestazioni che non deve superare le ore 24,00 al fine di rispettare il riposo delle persone che vivono nelle vicinanze; il divieto di asporto delle bevande in contenitori di vetro, dalle 22,00 alle 2,00 del giorno successivo; il divieto di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie e contenitori di vetro il cui consumo è consentito solo all’interno dei locali o delle loro pertinenze esterne private e/o nelle pertinenze esterne di suolo pubblico debitamente autorizzate. Inoltre gli organizzatori dei trattenimenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità a provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni, antistanti ed adiacenti. Vengono inoltre richiamate tutte le prescrizioni di contenimento della pandemia, nonché le sanzioni per i trasgressori.

“L’ordinanza verrà distribuita in tutti i locali, per sensibilizzare e responsabilizzare i gestori al rispetto delle regole, anche perché stanno beneficiando, senza oneri, del suolo pubblico che è un bene da valorizzare”