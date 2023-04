Violenza di genere e pari opportunità: nasce il progetto Ge.Sti.Re

Il Comune di Cori, in collaborazione con l'associazione Centro donna Lilith e le associazioni del territorio, è riuscito ad accedere al contributo regionale per il progetto Ge.Sti.Re (Genere Stereotipato nelle Relazioni Intime) nell'ambito delle azioni di contrasto alla violenza di genere e della promozione delle pari opportunità.

Il bando della Regione Lazio prevedeva cinque ambiti di intervento: progetti di svelamento e decostruzione degli stereotipi basati sul genere; progetti di promozione della memoria, della storia, della cultura e del ruolo delle donne con riferimento al movimento femminista, alle lotte per la emancipazione femminile e per le pari opportunità; progetti di valorizzazione del ruolo e delle competenze femminili nel corso della storia e dell’attualità, con particolare riferimento alle scienziate ovvero donne che si sono distinte nelle discipline Stem; promozione della toponomastica femminile tramite intitolazioni di luoghi rivolti alla cittadinanza; appuntamenti culturali rivolti alla popolazione tutta, ma con particolare riguardo ai più giovani: premi, appuntamenti culturali, convegni, rassegne, seminari, giornate studio e mostre.

L'amministrazione ha così deciso di predisporre il progetto, in collaborazione con gli enti del terzo settore. Per la suarealizzazione il soggetto proponente potrà avvalersi di tutti gli strumenti di comunicazione e informazione, sia cartacei che digitali, nonché espressioni artistiche e creative di vario genere, come appunto l’organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e spettacoli. Nelle prossime settimane verranno definite le scadenze e verrà resa pubblica la calendarizzazione delle varie iniziative, che dovranno essere concluse entro il 30 aprile 2024.

“È fondamentale – spiegano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessora alle Pari Opportunità Elisa Massotti - educare a una cultura del rispetto e della parità, a partire dai più giovani, coloro che saranno gli adulti di domani. Il nostro impegno come amministrazione c’è e la partecipazione a questo bando lo dimostra, perché crediamo nella necessità di un indispensabile cambiamento culturale e nell’importanza di costruire territori sensibili e attenti a queste tematiche”.