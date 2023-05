Due primi premi per coro e orchestra: gli studenti del Matteotti di Aprilia trionfano al concorso nazionale

Sono stati gli studenti della sezione a indirizzo musicale dell’Ic Matteotti di Aprilia a trionfare al quarto concorso nazionale Esperia 2023 di Como chiudendo un anno scolastico pieno di soddisfazioni. Il primo premio è stato conquistato dal Coro Matteotti così come il primo premio assoluto è andato alla voce solista. Il 13 maggio è stato un tripudio di gioia quando i ragazzi della seconda e della terza classe sono saliti sul palco del teatro di Albavilla in provincia di Como per ritirare il premio.

Il Coro ha eseguito due brani tratti dal repertorio corale giovanile di due noti Maestri compositori contemporanei italiani: Souvenir d’Italie di Mario Lanaro, un medley di canti regionali italiani per due voci e voce solista, pianoforte e violino; e Democrazia di Andrea Basevi su poesia di Roberto Piumini per due voci e voce solista. A dirigere il coro la coordinatrice dell’indirizzo musicale Gabriella Vescovi, al pianoforte il professor Riccardo Toffoli e al violino il professor Claudio Di Lelio.

Per le due classi dell’indirizzo musicale il viaggio è proseguito poi con un bellissimo campo scuola tra Milano e le città del lago Como e Lecco alla scoperta dei luoghi manzoniani dei Promessi Sposi e della casa di famiglia dello scrittore di cui ricorre quest’anno il 150° anniversario dalla morte.

Il 26 maggio l’Orchestra Matteotti composta sempre dalle classi seconda e terza della sezione a indirizzo musicale hanno incasellato un altro bellissimo risultato: il primo premio alla terza edizione del concorso musicale "Anxur" - città di Terracina. L’orchestra, diretta dal professor Riccardo Toffoli, ha suonato un medley di canzoni d’autore che si ispirano alle bellissime città d’arte italiane. Il medley è strutturato come un “viaggio” in treno (c’è anche il rumore del treno che parte e che si ferma) e che tocca la Sicilia, Napoli, Bologna, Milano e arriva a Roma; il ritornello è il motivo di “una città per cantare”, la bellissima canzone di Ron. Il secondo brano è l’overture di Bianca, un brano scritto per l’orchestra Matteotti dal compositore Gabriele Vendittelli per il progetto che ha vinto il piano delle arti del Mim e che sarà eseguito insieme al musical proprio mercoledì 31 maggio alle 18.30 presso il teatro Europa di Aprilia.

Apprezzato è stato anche il lavoro svolto dagli insegnanti di strumento musicale che hanno accompagnato i ragazzi in questo bel risultato: il professore di violino Francesco De Antoni, il professore di chitarra Marco Martelli, la professoressa di clarinetto Simona Procopio, il professore di pianoforte Riccardo Toffoli nonché la coordinatrice del corso Gabriella Vescovi.

“L’Istituto è veramente orgoglioso dei risultati ottenuti dalla sezione a indirizzo musicale – ha commentato la dirigente scolastica Marzia Mancini - che si conferma un fiore all’occhiello della scuola ed è un’eccellenza che rende lustro anche alla città di Aprilia. La pratica musicale è fondamentale per la crescita dei ragazzi e l’impegno pomeridiano li rende più responsabili e più affezionati al mondo scolastico. Nel nostro istituto cerchiamo di avviarla fin da piccoli, con lezioni di ascolto, cori delle voci bianche e attività musicali propedeutiche anche nella scuola dell'infanzia e primaria. Faccio i miei complimenti quindi a tutti i ragazzi, agli insegnanti, ai genitori e a tutto il personale della scuola che collabora alle iniziative dell’indirizzo musicale. I risultati di questi concorso sono ciò che emerge, ma il lavoro che c’è dietro è veramente tanto e ha bisogno della collaborazione di tutti”.