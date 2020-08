Coronavirus Nettuno: due nuovi casi positivi nella comunità indiana

Sono due i nuovi casi positivi che si registrano nella città di Nettuno. Ne ha dato comunicazione il Comune attraverso la pagina Facebook istituzionale. Si tratta in particolare di due cittadini di nazionalità indiana di 49 e 51 anni già posti in regime di isolamento fiduciario in quanto conviventi con un altro cittadino indiano che era risultato positivo lo scorso 8 agosto e che era stato già trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma. Gli attualmente positivi sono complessivamente nove, di cui quattro ospedalizzati.

