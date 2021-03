Coronavirus Fondi, 108 contagi in sette giorni. Crescono i casi tra i giovani

La situazione dei contagi a Fondi secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dall'amministrazione comunale. Il bollettino di ieri, domenica 7 marzo, ha riportato 17 nuovi casi in città sui 151 totali della provincia.

Il Comune fa sapeere che tra i nuovi positivi ci sono cinque ragazzi under 25 e 12 persone di mezza età. Nella prima settimana del mese di marzo i contagi complessivi sono stati 108., con un picco di 29 positivi registrato nella giornata del 6 marzo e 23 casi il 4 marzo.

L'amministrazione specifica che i contagi in città verranno monitorati con particolare attenzione ancora nei prossimi giorni e se non dovessero scendere non si escludono particolari restrizioni da concordare con Asl e prefettura.