Coronavirus, ad Anzio positivo un uomo ferito in un incidente stradale, a Nettuno una donna contagiata

Due nuovi positivi nelle ultime 24 ore rispettivamente ad Anzio e a Nettuno. Nel primo caso, come comunicato dall'aggiornamento fornito dall'assessorato regionale alla Sanità, si tratta di un uomo rimasto coinvolto in un incidente stradale e trasportato al pronto soccorso. Qui è stato sottoposto a un tampone e trovato positivo.

A Nettuno invece, come annuncia il sindaco, il caso di positività al covid riguarda una donna di 53 anni, già sotto controllo medico e risultata negativa ai precedenti tamponi. Attualmente la signora è ospedalizzata. Con il nuovo contagio, nel comune di Nettuno gli attuali pazienti positivi al covid sono in tutto sette, di cui tre ricoverati in struttura ospedaliere.