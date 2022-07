Quarta dose agli over 60: la Regione Lazio anticipa le prenotazioni

Parte con anticipo la campagna vaccinale per le quarte dosi agli over 60 nel Lazio. La Regione Lazio aveva infatti annunciato l'apertura ufficiale delle prenotazioni attraverso il portale regionale a partire dalle 24 di oggi, 13 luglio. Ma ora una nuova comunicazione della Asl di Latina segnala che sarà possibile prenotare già in serata, a parire dalle 20, sempre attraverso il portale Salute Lazio, scegliendo l'hub o il centro vaccinale di riferimento rispetto a tutti quelli disponibili nel Lazio e in provincia di Latina.

Potranno accedere tutti gli over 60 e i soggetti fragili con più di 12 anni secondo le indicazioni del ministero (qui tutte le informazioni). Per chi ha avuto il Covid è necessario attendere 120 giorni. E' possibile inoltre effettuare la vaccinazione per la quarta dose (o seconda dose booster) anche presso una delle 500 farmacie della regione che hanno aderito alla campagna o presso il proprio medico di medicina generale.

Proprio per la forte ripresa dei contagi nelle ultime settimane la Asl ha lanciato un appello a vaccinarsi. Intanto l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato, facendo il punto sui contagi, ha spiegato che si registra in questi giorni un aumento delle somministrazioni nel Lazio pari a rica il 40%.