Coronavirus Anzio: 127 nuovi casi in una settimana, 4 i decessi e 100 i guariti

In una settimana sono stati registrati 127 nuovi casi di coronavirus ad Anzio: il bilancio della situazione nella città sul litorale laziale è stato fatto dal Comune sulla base dei dati che vengono forniti dalla Asl Roma 6.

Negli ultimi 7 giorni ci sono state poi anche 100 guarigioni mentre sono stati 4 i decessi; tre dei pazienti, fanno sapere ancora dall’Amministrazione, erano ospitati presso strutture di lungodegenza. Sulla base dei dati oggi, ad Anzio sono 451 gli attuali positivi, con 16 pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere.

Rimanendo sul litorale laziale, a Nettuno nella giornata di ieri, mercoledì 16 dicembre, sono stati comunicati 10 nuovi casi, due dei quali, spiegano dall’Amministrazione comunale, “sono riferibili alla scuola elementare di via Teulada con due bolle in cui sono state avviate le procedure sanitarie di ritiro per individuare altri eventuali casi”. sono invece 36 i guariti tra cui un paziente che era ricoverato in una struttura sanitaria. Ad oggi, infine, sono 381 le persone atualmente positive, di cui 13 ricoverate in ospedale.