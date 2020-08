Coronavirus, una donna positiva a Nettuno di ritorno da Malta. Tutti gli aggiornamenti

Una donna positiva nel comune di Nettuno. L'aggiornamento arriva dal Comune che, attraverso la pagina Facebook istituzionale, comunica che si tratta di una 34enne di origine maltese residente nel comune di Nettuno, sottoposta ai test di rito di rientro in Italia da Malta. Per la donna è scattata subito la procedura di controllo sanitario e il contact tracing internazionale. Le sue condizioni al momento non destano particolare preoccupazione e la signora à trattata in isolamento domiciliare mentre i componenti del suo nucleo familiare si trovano in isolamento fiduciario.

Un aggiornamento della situazione anche per quanto riguarda il comune di Anzio. Al momento i cittadini positivi al coronavirs, in base alle comunicazioni della Asl Roma 6, sono complessivamente 10, di cui tre ricoverati in ospedale e sette in isolamento domiciliare. I casi sono costantemente monitorati dall'Azienda sanitaria locale.