Coronavirus Anzio, 6 nuovi casi e 12 guariti in un giorno. Gli attuali positivi sono 110

Sei nuovi casi di coronavirus e 12 guariti: questo l’aggiornamento delle ultime 24 ore ad Anzio. A diffondere i nuovi dati, sulla base delle comunicazioni dell'Asl Roma 6, come sempre è l’Amministrazione che traccia il quadro della situazione attuale.

Sono ad oggi 110 gli attuali positivi con 100 persone che sono in isolamento domiciliare e 10 pazienti ricoverati in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tra i positivi anche un dipendente della Ragioneria del Comune ed un altro dell'Ufficio Pianificazione del Territorio, asintomatico, in attesa di secondo referto” spiega l'Amministrazione che con l'Asl Roma 6, nel rispetto dei protocolli sanitari, “hanno attivato tutte le procedure di prevenzione, di sanificazione e di contenimento per la puntuale gestione della problematica. Il personale dei due settori del Comune, a scopo cautelativo, è stato immediatamente collocato in smart working”.