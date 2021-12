Troppi contagi e quarantene fra gli studenti: scuole chiuse in anticipo con un'ordinanza del sindaco

Sale il numero dei contagi, che coinvolge principalmente la popolazione scolastica costringendo i dirigenti del territorio a porre in quarantena un numero sempre maggiore di classi e studenti. Ad Anzio dunque le scuole chiudono prima delle vacanze di Natale. Arriva infatti un'ordinanza firmata dal sindaco Candido De Angelis che sospende ufficialmente l'attività didattica in presenza in tutte le scuole del territorio.

"Da sabato 18 dicembre a mercoledì 22 dicembre - si legge nel testo dell'ordinanza - è sospesa l'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado della città di Anzio, con l'obiettivo di ripartire in sicurezza lunedì 10 gennaio. Si tratta di una misura precauzionale, adottata in totale sintonia con i dirigenti, per consentire alla popolazione scolastica di trascorrere più serenamente le festività natalizie in famiglia".

"Ci siamo confrontati a lungo con il sindaco e con i dirigentisScolastici - dichiara l'assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi - sono certa che insieme abbiamo adottato la migliore decisione possibile, finalizzata ad evitare l'incremento delle quarantene, con possibili ripercussioni in famiglia, a ridosso del Natale".