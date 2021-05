Vaccini, in programma due inaugurazioni di nuovi hub: scende in campo anche l'AbbVie

Si inaugurano in provincia di Latina altri due hub vaccinali, uno del capoluogo e l'altro ad Aprilia. La data prevista è quella di martedì 1 giugno. Alle 15 è in programma l'apertura del nuovo centro allestito presso la AbbVie di Aprilia, lungo la Pontina, mentre alle 16 si inaugura ufficialmente l'hub della ex Rossi Sud, sulla via Monti Lepini, già entrato in funzione da diverse settimane e in procinto di allargarsi ancora fino all'apertura di 10 linee vaccinali e 20 postazioni.

In entrambi i casi si tratta di hub che somministreranno il siero Pfizer. Per la città di Aprilia si tratta del quindi centro vaccinale. Mentre in totale in provincia sono 12 gli hub dedicati al Pfizer e tre quelli di Astrazeneca.

Alle due inaugurazioni in provincia prenderanno parte anche l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato e la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli.