Coronavirus Aprilia, scendono a 776 gli attuali positivi. Il sindaco: “Le misure producono i loro effetti”

E’ in calo il numero degli attuali positivi al coronavirus ad Aprilia, tra i comuni della provincia più colpiti da questa seconda ondata della pandemia. Come fanno sapere dal Comune, il numero degli attuali positivi, secondo i numeri condivisi dalla Asl nella giornata di oggi, il numero degli attuali positivi è sceso a 776 con 29 pazienti che sono al momento ricoverati; sono invece 368 i cittadini in isolamento domiciliare preventivo (no positivi). Secondo il bollettino diffuso oggi dall'Azienda sanitaria locale, i nuovi casi registarti nelle ultime 24 ore nella città di Aprilia sono stati 23.

“Il dato di oggi è sicuramente positivo – commenta il sindaco Antonio Terra – vi è stato un importante e atteso aggiornamento effettuato dalla Asl, ma è evidente che le misure varate nei mesi scorsi stanno producendo i loro effetti e in questa settimana registriamo la negativizzazione di un certo numero di persone contagiate, che probabilmente hanno terminato il periodo di quarantena e sono risultate negative ai tamponi.

Alla luce dei numeri di cui adesso disponiamo, salgono a 1.176 le persone guarite dal coronavirus (su un totale di 1.982 contagiati da marzo). Adesso - prosegue il primo cittadino - ci attende forse la prova più dura, quella delle festività natalizie. Io continuo a confidare nel senso di responsabilità dei miei concittadini e nel buon senso che ci aiuta a conciliare la necessità di protezione e quella di continuare a lavorare”.