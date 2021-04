Coronavirus Aprilia, l'aggiornamento sui contagi: i positivi attuali arrivano a quota 662

Diminuiscono lievemente rispetto ai giorni scorsi i cittadini non contagiati che si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 45 i cittadini ricoverati

Sale ancora il numero di positivi nel comune di Aprilia, che con 22 nuovi casi riportati nel bollettino della Asl del 12 aprile, arriva a quota 662, con 156 persone (attualmente non ancora contagiate) che si trovano in isolamento domiciliare preventivo, un dato in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

Tra i cittadini apriliani che risultano ora positivi ci sono ben 45 pazienti ricoverati in strutture ospedaliere. “Negli ultimi dieci giorni il numero dei contagiati ad Aprilia è salito di molto, in linea con l’andamento della pandemia nel territorio provinciale – commenta il sindaco Antonio Terra – è una situazione difficile e complessa. Comprendo la stanchezza e le difficoltà che stanno incontrando i nostri operatori economici, le famiglie, i ragazzi. Però non è ancora il momento di abbassare la guardia. I dati ci mostrano come i vaccini riescano a diminuire le conseguenze più gravi di questa malattia. Per questo dobbiamo fare un ultimo sforzo, in attesa che la campagna vaccinale abbia l’accelerazione che il Governo ha assicurato”.