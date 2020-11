Coronavirus Aprilia, l'aggiornamento: 474 positivi in città, 13 classi in quarantena

La città di Aprilia resta "sorvegliata speciale" per l'aumento costante dei casi di covid. Il punto lo fa il sindaco Antonio Terra. Con i 43 nuovi positivi riportati nel bollettino del 2 novembre il comune arriva a contare 474 cittadini attualmente positivi e 355 che si trovano in isolamento precauzionale a casa perché entrati in contatto con un caso positivo..

“Da venerdì scorso - spiega il sindaco Terra - registriamo +69 casi di positività: il trend di crescita è notevole e non posso nascondere una certa preoccupazione. Leggermente diversa è invece la situazione nelle scuole: sono 13, ad oggi, le classi in isolamento. Oggi abbiamo disposto la sanificazione di 7 aule per altrettanti classi in isolamento: 5 nell’Istituto Garibaldi (per un’insegnante trovata positiva), una presso l’Istituto Matteotti e una alla Gramsci. Non dobbiamo abbassare la guardia, insomma, in attesa di conoscere le decisioni annunciate oggi dal Presidente del Consiglio, che saranno oggetto di un nuovo Dpcm”.