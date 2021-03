Coronavirus Aprilia, in città oltre 500 attuali positivi e aumento preoccupante dei ricoveri

Un aggiornamento della situazione nel comune di Aprilia, dove il covid ha fatto tante vittime e continua a far registrare numeri alti. Il sindaco Antonio Terra ha comunicato ieri, 30 marzo, sulla base dell'ultimo bollettino della Asl, l'attuale positività di 523 cittadini e un sensibile aumento di persone ricoverate.

"Un significativo aumento dei casi di positività (+50 rispetto alla scorsa settimana), con un incremento anche delle persone ricoverate, che ad oggi sono 37 (+10 rispetto a martedì scorso) - spiega il sindaco - È questo il quadro che emerge dai numeri condivisi dalla Asl di Latina con i comuni della provincia. Scende invece il numero delle persone in isolamento preventivo presso il proprio domicilio (nno positive), che attualmente sono 195".

“I numeri in città tornano a salire – commenta il sindaco Terra – a dimostrazione della maggiore contagiosità delle varianti. Ci avviciniamo alla seconda Pasqua che dovremo vivere tra le restrizioni per il contenimento di questa pandemia. È forse un momento ancor più difficile dello scorso anno, proprio per il fatto che ormai il virus e le sue conseguenze fanno parte delle nostre vite quotidiane da tanti mesi. Continuo a raccomandare di mantenere la massima prudenza, cosa che purtroppo non sempre avviene, anche qui ad Aprilia. Non nascondo la speranza che presto una campagna vaccinale più decisa possa portarci fuori da questa situazione, che continua a produrre conseguenze negative sul nostro tessuto economico e per le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione”.