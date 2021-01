Coronavirus Aprilia, 1400 richieste per i buoni spesa: 800 quelli già erogati alle famiglie

La misura varata in primavera è stata rifinanziata da Governo e Regione durante la seconda ondata; i termini per le domande erano stati aperti a dicembre, ora è iniziata l’erogazione del contributo alle famiglie

Il Comune di Aprilia è impegnato in questo mese di gennaio nell’erogazione di nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

La misura, già varata in primavera (quando le richieste erano state circa 3000), è stata rifinanziata dal Governo e dalla Regione Lazio e proposta nuovamente dall'Amministrazione lo scorso dicembre, per consentire una forma di sostegno ai nuclei familiari particolarmente colpiti dalla crisi economica dovuta all’epidemia da Covi-19. La scadenza per l’invio delle richieste era il 15 gennaio; data entro la quale presso gli uffici sono pervenute 1400 le richieste. .

“Come previsto dalle indicazioni statali e regionali - ricordano dall’Amministrazione -, erano esclusi dal beneficio i percettori di contributi statali, non collegati all’emergenza sanitaria, che superano i 300 euro (elevabili a 500 euro per coloro che pagano un canone di affitto)”.

Gli uffici dei Servizi Sociali di Aprilia hanno contattato, fino ad oggi, tutti i cittadini che hanno inviato richiesta fino al 7 gennaio scorso, erogando il contributo a 800 famiglie. Le richieste sono state raccolte online, senza necessità per i cittadini di recarsi presso gli uffici del Comune, mentre i buoni sono stati erogati direttamente sulla tessera sanitaria e spendibili presso i supermercati convenzionati.

“Il numero delle richieste pervenute conferma il momento delicato che anche il nostro territorio sta vivendo – commenta l’assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – ringrazio gli uffici del Comune per l’impegno assicurato anche in queste settimane, a favore dei cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia sull’economia del territorio”.