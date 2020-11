Coronavirus Aprilia, più di 900 gli attuali positivi. Sono 17 le classi in isolamento

Continua ad essere alta l’attenzione sulla città di Aprilia dove i casi di coronavirus sono sempre in crescita crescere; sono stati 178 nei soli 5 giorni di questa settimana. Secondo l’aggiornamento fornito nelle scorse ore dal Comune, sono 906 al momento gli attuali positivi; tra questi 32 sono ricoverati presso strutture ospedaliere e 874 in cura a domicilio. Sono invece 440 le persone in isolamento domiciliare preventivo (perchè non positivi).

La stessa Amministrazione, attraverso un post sulla sua pagina Facebook con cui aggiorna i cittadini sulla situazione, fa anche un punto sulle scuole. Sono 17 le classi in isolamento negli istituti cittadini: 2 presso l’IC Gramsci, 2 presso l’IC Menotti Garibaldi, 5 presso l’IC Pascoli, 7 presso l’IC Toscanini e 1 classe presso l’IC Orzini.

“Continuiamo a monitorare la situazione epidemiologica cittadina, in stretto contatto con la ASL – commenta il sindaco Antonio Terra – oggi il dato positivo è la diminuzione delle persone in isolamento preventivo, anche se i numeri che registriamo sono comunque alti. Prosegue intanto il lavoro con gli istituti scolastici, per provvedere tempestivamente alla sanificazione delle aule in cui si registrano casi di positività e consentire così il regolare svolgimento delle attività didattiche”.