Coronavirus Aprilia, un dipendente dell'Ecocentro positivo: struttura chiusa per sanificazione

Un positivo al covid tra i dipendenti dell'Ecocentro comunale di Aprilia. A darne comunicazione è l'amministrazione comunale e anche la società Progetto Ambiente spa attraverso il suo sito internet.

Nella nota si precisa che a causa della positività riscontrata in un operatore dell'ecocentro, la struttura resterà chiusa nelle giornate di oggi, 21 ottobre, e domani. La chiusura temporanea si è resa necessaria per procedere, come prevedono i protocolli, a una sanificazione completa dei locali e degli ambienti.