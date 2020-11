Nuovo cluster in una Rsa: 27 contagi tra ospiti e operatori al San Michele Hospital di Aprilia

La conferma arriva dall'assessorato alla Sanità dela Regione Lazio: c'è un nuovo cluster in provincia di Latina e riguarda ancora una volta una struttura sanitaria. Si tratta della Rsa San Michele Hospital di Aprilia, che già nei mesi passati aveva registrato un focolaio.

Dopo i primi casi di positività riscontrati in operatori della struttura sono stati effettuati tamponi a tutti i dipendenti e agli ospiti della residenza sanitaria. I risultati dei tamponi molecolari sono stati resi noti nella giornata di oggi, 27 novembre: i contagi all'interno del San Michele Hospital sono complessivamente 27 sui 260 casi totali che si sono registrati sul territorio ppontino. E' in corso ora l'indagine epidemiologica e la Asl ha già inviato nei giorni scorsi gli ispettori per controllare la situazione e il rispetto delle normative di contenimento del covid.