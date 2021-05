Coronavirus, si sposta ad Aprilia lo screening sulla comunità indiana: un’altra giornata di test

L’appuntamento lunedì 24 maggio presso il drive in di Campoverde. Il Comune: “La priorità, in questa fase, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio”

Nuova tappa della campagna di screening per la ricerca del coronavirus predisposta dalla Asl e dedicata alla popolazione di nazionalità indiana presente sul territorio della provincia pontina: un’altra giornata di test è questa volta ad Aprilia.

I tamponi rapidi verranno eseguiti presso il drive in di Campoverde in via Ferriere-Nettuno - Aprilia (Area Fiera Agricola – Mercato dei Fiori) dalle 10 alle 17 di lunedì 24 maggio; inizialmente previsto per domenica 23 maggio, l'appunatmento è stato rinviato di 24 ore, come comunicato dalla Asl di Latina nella tarda mattinata di oggi. L’invito a partecipare in massa è quindi rivolto, come era accaduto anche negli altri centri della provincia dove sono stati svolti gli screening in queste settimane, è ai cittadini di nazionalità indiana che vivono ad Aprilia.

“La priorità, in questa fase - spiegano dal Comune -, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio al fine di contrastare la diffusione del virus, prendersi cura degli eventuali positivi e delle persone con cui sono venuti a contatto e assicurare la salute pubblica di tutta la popolazione. Pertanto, il Comune invita a partecipare in massa alla campagna di screening anche se sprovvisti di permesso di soggiorno, considerato che la finalità della campagna è esclusivamente di carattere sanitario”.

Dall’amministrazione ricordano, poi, che presso la Casa della Salute di Aprilia di via Giustiniano è presente l'ambulatorio ASL STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) che fornisce assistenza sanitaria per le necessità più impellenti a tutti coloro che sono sprovvisti di regolare assistenza sanitaria. L’accesso a tale servizio è gratuito e vi si accede senza prenotazione (accesso diretto) tutti i martedì dalle 15 alle 17 ed è situato nell’Ala A 1° piano sett. B della Casa della Salute di via Giustiniano.